Дана Борисова снова поругалась со своей дочерью-подростком Полиной. Девочка опровергла обвинения матери в том, что била ее, и пожаловалась на угрозы.

Дана Борисова снова поругалась со своей дочерью-подростком Полиной. Девочка опровергла обвинения матери в том, что била ее, и пожаловалась на угрозы.Полина назвала Дану Борисову хитрым и неадекватным человеком. "Не пускает меня домой даже просто забрать вещи, говорит идти жить на помойку, что там мне и место", – пожаловалась 11-летняя дочь гламурной ведущей. Чтобы помирить Дану и Полину, подключились органы опеки, психолог и отец девочки-подростка. Однако их усилия оказались тщетными.Казалось, что после встреч и обсуждений, прорабатывания проблемы мир, наконец, наступил между Даной и Полиной. Но не тут-то было. "Мы поссорились! Она пригрозила, что выгонит из дома, поменяет замки. Я была в шоке, а потом подумала: есть же папа! Перебралась к нему, первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно", – призналась Полина в разговоре с журналистами .При этом девочка отметила, что с папой ей живется хорошо. "Чувствую его внимание. Мы общаемся, он обо мне заботится, интересуется, как дела в школе. Правда, мамина слава не радует. Надеюсь, эти скандалы не помешают учебе и общению с друзьями", – выразила надежду девочка.Дана Борисова представила свою версию событий. Ведущая рассказала, что с ней связался педагог Полины и пожаловался на ее плохое поведение. Дескать, 11-летняя наследница ведущей связалась с компанией старшеклассников, в результате чего якобы стала хуже учиться и грубить учителям. Дана Борисова попыталась повлиять на ситуацию. Она поговорила с Полиной, но, видимо, эта беседа оказалась непродуктивной.