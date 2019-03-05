Развивать мозг теперь не модно, главное – попа. Жена нападающего екатеринбургского Урала Павла Погребняка ответила пользователям, раскритиковавшим ее детскую фигуру.

Развивать мозг теперь не модно, главное – попа. Женанападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка ответилапользователям, раскритиковавшим ее "детскую" фигуру.Критики жены Павла Погребняка удостоились ответа в стихах.Мария с иронией отметила, что в наше время, действительно, "все дело впопе". А вот развивать мозг – занятие, к сожалению, немодное."Я в Инстаграме – в топе! А в чем же мой секрет? Отвечу– дело в попе! Сомнений в этом нет!Все в комментах – при деле! Забыв покой и сон, Имплантырассмотрели, В рейтузах поролон.Худые ноги тоже Бросаются в глаза! Молчать же невозможно! Инужно все сказать!", – написала жена Погребняка.Такое рвение достойно похвалы, и чужие "тылы" -главная причина для беспокойства многих пользователей соцсетей. Зады известныхперсон – самая любимая тема для обсуждения. Так что времени для развития мозгапросто не остается, да это и не модно, заметила .Поэтический пост стал ответом на критику, которая обрушиласьна после публикации очередного видео. 30-летней многодетной материдаже посоветовали "выступать в цирке уродов". "Фигура ужасна, конечно... Головавзрослой женщины на теле 10-летнего подростка..", "Что за седло такоестрашное", – высказали свое мнение комментаторы.отреагировала с юмором – по словам Марии, пока злопыхатели обсуждают ее фигуру,они с мужем проводят время с пользой – занимаются любовью.