Развивать мозг теперь не модно, главное – попа. Жена
нападающего екатеринбургского Урала Павла Погребняка ответила
пользователям, раскритиковавшим ее детскую фигуру.
Развивать мозг теперь не модно, главное – попа. Жена
нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка ответила
пользователям, раскритиковавшим ее "детскую" фигуру.
Критики жены Павла Погребняка удостоились ответа в стихах.
Мария с иронией отметила, что в наше время, действительно, "все дело в
попе". А вот развивать мозг – занятие, к сожалению, немодное.
"Я в Инстаграме – в топе! А в чем же мой секрет? Отвечу
– дело в попе! Сомнений в этом нет!
Все в комментах – при деле! Забыв покой и сон, Импланты
рассмотрели, В рейтузах поролон.
Худые ноги тоже Бросаются в глаза! Молчать же невозможно! И
нужно все сказать!", – написала жена Погребняка.
Такое рвение достойно похвалы, и чужие "тылы" -
главная причина для беспокойства многих пользователей соцсетей. Зады известных
персон – самая любимая тема для обсуждения. Так что времени для развития мозга
просто не остается, да это и не модно, заметила .
Поэтический пост стал ответом на критику, которая обрушилась
на после публикации очередного видео. 30-летней многодетной матери
даже посоветовали "выступать в цирке уродов". "Фигура ужасна, конечно... Голова
взрослой женщины на теле 10-летнего подростка..", "Что за седло такое
страшное", – высказали свое мнение комментаторы.
отреагировала с юмором – по словам Марии, пока злопыхатели обсуждают ее фигуру,
они с мужем проводят время с пользой – занимаются любовью.