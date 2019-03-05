Десятки тысяч людей в Латвии готовы выйти на акции протеста, если власти решат снести монумент Воинам-освободителям в Риге. Причем не только русские, но и латыши, у которых антинацистские настроения, и родственники которых воевали против фашизма, - пообещал евродепутат Мирослав Митрофанов.

"Десятки тысяч людей в Латвии готовы выйти на акции протеста, если власти решат снести монумент Воинам-освободителям в Риге. Причем не только русские, но и латыши, у которых антинацистские настроения, и родственники которых воевали против фашизма", — пообещал в прямом эфире программы "60 минут" депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.Он добавил, что каждый год 9 мая к памятнику советским воинам приходят сотни тысяч человек, приносят цветы, чтобы почтить память погибших и отметить День Победы."Уничтожение памятника – это удар в самое сердце русских в Латвии, — подчеркнул евродепутат в эфире телеканала "Россия 1". — Мы надеемся на здравый смысл правящих партий, потому что существует договор об охране памятников, заключенный между Россией и Латвией, который исключает возможность демонтажа памятника. Этот договор выше любого закона, который может быть принят в парламенте".Мирослав Митрофанов уверен, что политическая элита Латвии сейчас вряд ли тронет монумент, так как это чревато серьезными последствиями."Большинство должностных лиц не собирается голову совать в петлю и взрывать памятник, — продолжил политик. — Но националисты крепнут, поэтому очевидно, что в будущем подобные антироссийские инициативы будут возникать регулярно".Националисты инициировали сбор подписей за снос памятника советским воинам. В апреле на портале manabalss.lv появилось предложение о сносе памятника освободителям. Предложение националистов поддержали интернет-голосованием немногим более десяти тысяч граждан страны. Согласно законодательству Латвии, инициатива граждан, собравшая столько подписей, может быть рассмотрена парламентом.