Парламентарии на пленарном заседании во вторник, 5 марта, почтили минутой молчания память лауреата Нобелевской премии, академика Жореса Алферова. Вопрос об увековечивании имени великого ученого будет прорабатываться, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии на пленарном заседании во вторник, 5 марта, почтили минутой молчания память лауреата Нобелевской премии, академика Жореса Алферова. Вопрос об увековечивании имени великого ученого будет прорабатываться, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы с вами потеряли товарища. Эта утрата невосполнимая", —сказал председатель нижней палаты.После минуты молчания парламентарии посмотрели фильм оЖоресе Ивановиче. Помимо прочего, там было показано его выступление на первомпленарном заседании Госдумы седьмого созыва.По словам Володина, очень важно, несмотря на разныеполитические взгляды, делать все, чтобы страна развивалась. "Если мы будемс вами память в себе нести о Жоресе Ивановиче Алферове, я думаю, он будетвсегда с нами рядом", – сказал спикер.Представители всех думских фракций обсудят вопросувековечивания памяти великого ученого и обратятся к президенту ВладимируПутину.Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта. Лауреату Нобелевскойпремии было 88 лет. Академик был членом комитета Госдумы по делам СНГ,евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Накануне вСанкт-Петербургской клинической больнице РАН депутаты Госдумы простились сосвоим коллегой. Дань памяти великому ученому отдали Вячеслав Володин и его первые заместители - Александр Жуков и Иван Мельников. Также проститься с Жоресом Ивановичем пришли и руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов, глава либерал-демократов Владимир Жириновский.