Нижняя палата парламента может обсудить законопроект о пересчете пенсий в марте. Соответствующее решение было принято на дополнительном заседании Совета Госдумы, сообщил спикер Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента может обсудить законопроект о пересчете пенсий в марте. Соответствующее решение было принято на дополнительном заседании Совета Госдумы, сообщил спикер Вячеслав Володин.
По его словам, первое чтение нормативно-правового акта
намечено на 12 марта. "19-го – второе чтение, 21-го – третье", – уточнил
председатель нижней палаты.
В то же время профильный думский комитет по труду и
социальной политике предлагал Совету нижней палаты согласиться, что
законопроект будет включен в порядок работы депутатов на апрель. Срок
установлен в соответствии с регламентом Госдумы.
Нормативно-правовой акт предполагает доплаты
малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На реализацию
инициативы будет выделено дополнительно более 58 миллиардов рублей в течение
трех лет.
О необходимости индексаций пенсионных выплат говорил президент
России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. По словам
главы государства, если доход пенсионера был выше прожиточного минимума, то
социальную доплату он не получал.
Из-за этого люди чувствовали себя обманутыми, подчеркнул
президент. Глава государства поручил решить эту проблему.