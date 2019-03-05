Нижняя палата парламента может обсудить законопроект о пересчете пенсий в марте. Соответствующее решение было принято на дополнительном заседании Совета Госдумы, сообщил спикер Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента может обсудить законопроект о пересчете пенсий в марте. Соответствующее решение было принято на дополнительном заседании Совета Госдумы, сообщил спикер Вячеслав Володин.По его словам, первое чтение нормативно-правового актанамечено на 12 марта. "19-го – второе чтение, 21-го – третье", – уточнилпредседатель нижней палаты.В то же время профильный думский комитет по труду исоциальной политике предлагал Совету нижней палаты согласиться, чтозаконопроект будет включен в порядок работы депутатов на апрель. Срокустановлен в соответствии с регламентом Госдумы.Нормативно-правовой акт предполагает доплатымалообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На реализациюинициативы будет выделено дополнительно более 58 миллиардов рублей в течениетрех лет.О необходимости индексаций пенсионных выплат говорил президентРоссии Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. По словамглавы государства, если доход пенсионера был выше прожиточного минимума, тосоциальную доплату он не получал.Из-за этого люди чувствовали себя обманутыми, подчеркнулпрезидент. Глава государства поручил решить эту проблему.