По версии следствия, обвиняемые похитили деньги с банковской карты своей знакомой, после чего один из фигурантов ограбил прохожего.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих неработающих жителей районного центра - ранее судимого 42-летнего мужчины и 28-летней женщины. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Местный житель также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).В январе текущего года в дежурную часть обратилась жительница одной из деревень Гороховецкого района, сообщившая о пропаже банковской карты, со счета которой сняты 12500 рублей. Заявительница пояснила, что накануне распивала спиртные напитки с малознакомыми мужчиной и женщиной и знает только их имена.По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых.Задержанный мужчина в совершении кражи сознался, пояснив, что похитил банковскую карту с прилагавшемся к ней пин-кодом из кармана куртки потерпевшей. Впоследствии его приятельница сняла с карты деньги, которые они потратили на спиртное и продукты питания.Потерпевшей частично возмещен причиненный ущерб.Кроме того, в ходе расследования правоохранители установили причастность мужчины к совершению грабежа. По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый избил прохожего, жителя города Гороховец, и похитил у него бутылку со спиртным.На период следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде, а обвиняемый заключен под стражу,В настоящее время, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.