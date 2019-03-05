В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество

В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничествоБывшего исполняющего обязанности директора «Муромского радиозавода» подозревают в хищении крупной суммы денег при выполнении гособоронзаказа. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество, сообщают в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Деньги предприятию выдали в рамках соисполнения государственного оборонного заказа на производство систем громкоговорящей корабельной связи. По версии следователей, в 2017 году и.о. руководителя завода заключил с подконтрольными ему столичными организациями несколько фиктивных договоров на поставку металлопродукции.Сумма сделок превысила 20 миллионов рублей. Деньги перечислили поставщикам, а затем перевели неустановленным лицам. Металлопродукция на радиозавод так и не поступила.