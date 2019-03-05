Лера Кудрявцева устроила фотосессию семимесячной дочери Марии. Девочка позировала в разных образах.

Лера Кудрявцева устроила фотосессию семимесячной дочери Марии.Девочка позировала в разных образах.Кудрявцева опубликовала в Instagram видео в формате Stories. В кадредевушка-фотограф делится своими впечатлениями от съемки.По ее словам,менее чем за час кроха сменила семь образов. Маленькая Маша уже многое умеет: уверенно сидит,ползает и даже пытается подняться на ножки. "Мы всего лишь за полчасаотсняли семь образов, она у нас была и поваренком", -отметил фотограф.Добавим, что Машенька– это второй ребенок Леры. 47-летняя телезвезда родила от хоккеиста ИгоряМакарова. Знаменитости тщательно скрывают подробности своей личной жизни. ТакжеКудрявцева не публикует в личном микроблоге кадры, на которых можно разглядетьлицо ее наследницы.Меж тем, ранее,отвечая на вопросы фолловеров, Лера рассказала, что в роли молодой мамычувствует себя замечательно. Это состояние ей очень нравится. Причем,настолько, что она хотела бы родить еще малыша. Однако даже материнство несмогло отвратить звезду от вредной привычки: так и не отказалась отсигарет. "Я люблю курить", – призналась она.Пока третийребенок остается в планах, все свое внимание уделяет маленькой Машеньке.Звезда даже придумала малышке нежные прозвища: "пирожок, кукушонок, булочка".