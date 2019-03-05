Лера Кудрявцева устроила фотосессию семимесячной дочери Марии.
Девочка позировала в разных образах.
Лера Кудрявцева устроила фотосессию семимесячной дочери Марии.
Девочка позировала в разных образах.
Кудрявцева опубликовала в Instagram видео в формате Stories. В кадре
девушка-фотограф делится своими впечатлениями от съемки.
По ее словам,
менее чем за час кроха сменила семь образов. Маленькая Маша уже многое умеет: уверенно сидит,
ползает и даже пытается подняться на ножки. "Мы всего лишь за полчаса
отсняли семь образов, она у нас была и поваренком", -
отметил фотограф.
Добавим, что Машенька
– это второй ребенок Леры. 47-летняя телезвезда родила от хоккеиста Игоря
Макарова. Знаменитости тщательно скрывают подробности своей личной жизни. Также
Кудрявцева не публикует в личном микроблоге кадры, на которых можно разглядеть
лицо ее наследницы.
Меж тем, ранее,
отвечая на вопросы фолловеров, Лера рассказала, что в роли молодой мамы
чувствует себя замечательно. Это состояние ей очень нравится. Причем,
настолько, что она хотела бы родить еще малыша. Однако даже материнство не
смогло отвратить звезду от вредной привычки: так и не отказалась от
сигарет. "Я люблю курить", – призналась она.
Пока третий
ребенок остается в планах, все свое внимание уделяет маленькой Машеньке.
Звезда даже придумала малышке нежные прозвища: "пирожок, кукушонок, булочка".