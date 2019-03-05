5 марта 1949 года родился Герой России генерал-полковник милиции Иван Иванович Голубев.

Вся жизнь генерал-полковника милицииИвана Голубева была посвящена службе Отечеству, Закону и правопорядку.Уроженец села Троицкое-Татарово Вязниковского района в разное время служил инспектором уголовного розыска, руководил районными отделами милиции, затем - Управлением внутренних дел региона. В середине 90-х был назначен начальником Главного управления обеспечения общественного порядка МВД России, а в 1999 году - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации.За время службы не раз бывал в служебных командировках в «горячих точках».Звание Героя Российской Федерации Ивану Ивановичу Голубеву было присвоено в 2000 году за успешно проведенную операцию по обороне населенных пунктов на территории Республики Дагестан, в результате которой было задержано свыше двухсот боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств.Иван Иванович Голубев ушел из жизни в 2003 году, но память о нем живет.Все, кому довелось служить с Иваном Ивановичем Голубевым или просто общаться по работе или вне служебных рамок, вспоминают о нем с неизменной теплотой и огромным уважением.Именем Героя названы улицы в городе Вязники и посёлке Мстера Вязниковского района. Во Владимире имя Ивана Ивановича носит средняя школа. На здании УМВД России по Владимировской области в его честь установлена мемориальная доска, а на территории Центра профессиональной подготовки в микрорайоне Юрьевец - памятник. Ежегодно во Владимире проводится турнир по дзюдо, посвященный памяти Ивана Ивановича Голубева. На состязание собираются десятки полицейских и гражданских спортсменов из разных регионов страны.Сегодня, 5 марта, памятный митинг прошел в селе Троице-Татарово, где в 2011 году был открыт памятник Герою, созданный по инициативе генерал-майора полиции Александра Забегалова, в свое время занимавшего должность начальника УМВД России по Ивановской области и хорошо знавшего Ивана Ивановича.Руководство и сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району вместе с учениками Мстерской средней общеобразовательной школы имени Героя России Ивана Ивановича Голубева возложили цветы к мемориалу и почтили память Героя минутой молчания.