Кроме того, своей работы лишился гендиректор ДСУ-3 Андрей Трусов

Кроме того, своей работы лишился гендиректор ДСУ-3 Андрей ТрусовВ администрации Владимирской области серьезные перестановки. Губернатор Владимир Сипягин решил всерьёз взяться за дорожно-транспорту сферу региона. В один день, 4 марта, они лишил должностей директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко и генерального директора государственного унитарного предприятия ДСУ-3 Андрей Трусова.Александра Романенко отстранили от работы временно, сроком на 1 месяц. Отстранение связано с проведением проверки по факту недоосвоения денег регионального Дорожного фонда в 2018 году.С гендиректором ДСУ-3 Андреем Трусовым контракт расторгают по инициативе Белого дома.