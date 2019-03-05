Суд приговорил к 18 годам инвалида-колясочника Владислава Хохлачева за подготовку теракта. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Террорист был арестован в зале суда, до этого он находился под домашним арестом.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам инвалида-колясочника за подготовку теракта. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.Владислав Хохлачев был арестован в зале суда, до этого он находился под домашним арестом. Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, подготовке теракта, незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств. При этом суд счел смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого восьмерых детей, передает ТАСС.Хохлачев входил в состав банды "Нальчикский джамаат" (запрещена в России). В конце 2011 — начале 2012 годов главарь банды разработал план совершения взрывов в регионе, а Хохлачев согласился подготовить и совершить теракт.В феврале 2012 года он на автомобиле въехал на территорию дома. Из-за неосторожного обращения с гранатой произошел взрыв. В результате Хохлачев получил травмы и стал инвалидом, его сообщник, сидевший на пассажирском сиденье, скончался.