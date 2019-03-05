Межпарламентский диалог – основа для решения современных проблем. Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы. Законодатель отметил, что его коллеги выступают за отмену санкций против России и возвращение нашей делегации в ПАСЕ.
Межпарламентский диалог – основа для решения современных проблем. Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы. Законодатель отметил, что его коллеги выступают за отмену санкций против России и возвращение нашей делегации в ПАСЕ.
Участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета
Европы необходимо для решения проблем, стоящих перед странами, сказал Фико.
"В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского
диалога", – добавил он.
Итальянские депутаты придают большое значение диалогу между
Россией и Италией, указал Фико. Он выразил уверенность, что Москва и Рим должны
действовать вместе в решении глобальных проблем.
До выступления на пленарном заседании Госдумы Роберто Фико
провел переговоры со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
Ситуацию
вокруг ПАСЕ председатель Думы назвал камнем преткновения в отношениях двух
стран. Кроме того, Володин отметил важность гармонизации законодательства.
По словам спикера, внимания требуют вопросы развития
цифровой экономики, гуманитарного, культурного сотрудничества, совместных
проектов в области образования. По всем этим аспектам российские законодатели
готовы обмениваться мнениями с итальянскими коллегами, подчеркнул Володин.
Председатель нижней палаты отметил позитивную динамику в
товарообороте между странами – плюс 12,7% за прошлый год. Развиваются и
студенческие обмены, растет туристический поток. "Это явно не потолок, и нам можно
стремиться к большему", – сказал Володин.
Он напомнил зарубежному гостю, что в 2018 году российская
экономика вышла из стагнации и к 2021 году ее рост составит 3%. А к 2024 году темпы должны превысить общеевропейские, подчеркнул спикер
Госдумы.
Законодатель отметил, что многое для развития двусторонних
отношений делают президент России Владимир Путин и глава совета министров
Италии Джузеппе Конте. Однако работа на межпарламентском уровне пока далека от
совершенства, посетовал Володин. Спикер уверен, что приезд в Москву главы
Палаты депутатов итальянского парламента позволит улучшить ситуацию.
После переговоров Володин и Фико открыли заседание шестнадцатой
Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. На повестке дня важные
для законодателей обеих стран вопросы.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций,
помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса.