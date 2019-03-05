Межпарламентский диалог – основа для решения современных проблем. Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы. Законодатель отметил, что его коллеги выступают за отмену санкций против России и возвращение нашей делегации в ПАСЕ.

Межпарламентский диалог – основа для решения современных проблем. Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы. Законодатель отметил, что его коллеги выступают за отмену санкций против России и возвращение нашей делегации в ПАСЕ.Участие России в работе Парламентской ассамблеи СоветаЕвропы необходимо для решения проблем, стоящих перед странами, сказал Фико."В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентскогодиалога", – добавил он.Итальянские депутаты придают большое значение диалогу междуРоссией и Италией, указал Фико. Он выразил уверенность, что Москва и Рим должныдействовать вместе в решении глобальных проблем.До выступления на пленарном заседании Госдумы Роберто Фикопровел переговоры со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.Ситуациювокруг ПАСЕ председатель Думы назвал камнем преткновения в отношениях двухстран. Кроме того, Володин отметил важность гармонизации законодательства.По словам спикера, внимания требуют вопросы развитияцифровой экономики, гуманитарного, культурного сотрудничества, совместныхпроектов в области образования. По всем этим аспектам российские законодателиготовы обмениваться мнениями с итальянскими коллегами, подчеркнул Володин.Председатель нижней палаты отметил позитивную динамику втоварообороте между странами – плюс 12,7% за прошлый год. Развиваются истуденческие обмены, растет туристический поток. "Это явно не потолок, и нам можностремиться к большему", – сказал Володин.Он напомнил зарубежному гостю, что в 2018 году российскаяэкономика вышла из стагнации и к 2021 году ее рост составит 3%. А к 2024 году темпы должны превысить общеевропейские, подчеркнул спикерГосдумы.Законодатель отметил, что многое для развития двустороннихотношений делают президент России Владимир Путин и глава совета министровИталии Джузеппе Конте. Однако работа на межпарламентском уровне пока далека отсовершенства, посетовал Володин. Спикер уверен, что приезд в Москву главыПалаты депутатов итальянского парламента позволит улучшить ситуацию.После переговоров Володин и Фико открыли заседание шестнадцатойБольшой российско-итальянской межпарламентской комиссии. На повестке дня важныедля законодателей обеих стран вопросы.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций,помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса.