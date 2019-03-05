Москва пресыщена культурными событиями – каждый вечер она соблазняет жителей и гостей столицы концертами, театрами, выставками. Но в этом году самыми важными, конечно, станут три весенние музыкальные программы, которых народ ждет с особым волнением и нетерпением.

Москва пресыщена культурными событиями – каждый вечер она соблазняет жителей и гостей столицы концертами, театрами, выставками. Но в этом году самыми важными, конечно, станут три весенние музыкальные программы, которых народ ждет с особым волнением и нетерпением.Валерий Леонтьев в марте и Алла Пугачева в апреле отмечают 70-летие. Оба дают большие юбилейные концерты в Кремле. А в апреле поклонники хорошей музыки соберутся в Храме Христа Спасителя. Здесь, в Зале церковных соборов – намоленном месте, где собираются церковные предстоятели со всего мира, состоится концерт одной из самых талантливых пианисток современности – Виталины Цымбалюк-Романовской.Право выступить в этих богом обласканных стенах удостаиваются лишь большие артисты, к которым, безусловно, принадлежит и киевская пианистка. Выпускница киевской консерватории, она считалась самой одаренной и перспективной на курсе. Но блестящей сценической карьере и лучшим залам мира предпочла тихую семейную жизнь – отдала всю себя, лучшие годы жизни старику, отплатившему черной неблагодарностью.Вообще, появление бывшей жены Джигарханяна в концертном зале Храма Христа Спасителя во многом кажется знаковым – все шушукаются, что, мол, сам бог помогает ей, направляет словно бы и оберегает от напастей. Многие называют Виталину лучшим олицетворением ангелов на земле. Поэтому летящая из под ее артистических пальчиков музыка кажется многим неземной. Подвиг и жертвенность пианистки восхищают людей – ее с радостью ждут на премьерах, целуют ей руки, умоляют дать автограф, просят о совместном фото. Хотя, увы, находятся и те, кто хочет видеть фото на уголовном деле. Но не дождутся враги!Как говорят, люди стояли часами в очереди в день начала продаж билетов, чтобы купить лучшие места в зале. "Она же круче Пугачевой!" – уверены первые обладатели заветных билетов. В светлый пасхальный день они очень хотят быть в компании этой красивой и талантливой пианистки, которая послана всем нам на утешение печалей и для радости.будет выступать не одна – на сцену Зала церковных соборов выйдет ее возлюбленный Прохор Шаляпин. А среди специальных гостей значится еще одна прекрасная пара нашего шоу-бизнеса – Юлиан и Анастасия. И как же красиво из их уст прозвучит традиционное пасхальные приветствие: "Христос Воскресе!"Воистину воскресе!Помогай бог Виталине и всем талантливым людям в ее лице!