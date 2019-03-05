История самого большого футбольного стадиона Италии Сан-Сиро, на котором проводят свои матчи клубы Серии А Милан и Интер, похоже, подходит к концу. Арена, построенная в 1926 году, может быть снесена и вместо нее будет построена новая.

История самого большого футбольного стадиона Италии "Сан-Сиро", на котором проводят свои матчи клубы Серии "А" "Милан" и "Интер", похоже, подходит к концу. Арена, построенная в 1926 году, может быть снесена и вместо нее будет построена новая.По крайней мере, руководство "Милана" получило предварительное одобрение миланский властей на возведение нового стадиона. Правда, пока на эту тему не высказался "Интер", от мнения представителей которого и будет зависеть судьба самой большой на сегодняшний день футбольной арены на Аппенинах. Вместимость "Сан-Сиро" – 80018 зрителей.Проект нового стадиона предусматривает снижение вместимости, сообщает итальянское издание La Reppublica: спортивный объект должен будет вмещать 60 тыс. болельщиков и обойдется строителям примерно в 600 млн евро. При этом новая арена будет расположена не на месте старой, а рядом. Видимо, стройка будет идти в то время, как "Сан-Сиро" продолжит принимать матчи.На "Стадио Джузеппе Меацца", как с 1979 года называется миланский старожил, проводились матчи двух чемпионатов мира (1934, 1990) и четыре финала Кубка европейских чемпионов – Лиги чемпионов (1965, 1970, 2001 и 2016).