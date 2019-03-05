В станице Ахтанизовской Краснодарского края подросток с пневматическим пистолетом вымогал деньги у школьников, которые вышли на перемене в магазин. Пятеро подростков получили травмы.

В станице Ахтанизовской Краснодарского края школьник с пневматическим пистолетом вымогал деньги у одноклассников.Инцидент произошел 4 марта. Во время перемены дети пошли в магазин. Подросток начал требовать деньги у школьников. Те отказались, и тогда он открыл стрельбу из пневматики. В результате пятеро подростков получили травмы мягких тканей.На первых двух уроках стрелявшего не было. О наличии у него пистолета директор и завуч узнали во время большой перемены. Они попытались отобрать у него пистолет, однако подросток сказал, что у него нет с собой оружия. В школу вызвали его мать.В пресс-службе администрации Темрюкского района ТАСС уточнили, что подросток, устроивший стрельбу, не состоял на учете в органах по делам несовершеннолетних. Но на внутришкольном учете он стоял в 2016 года.ГУ МВД по Краснодарскому проводит проверку по данному факту, передает РИА Новости.