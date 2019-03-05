В уникальном проекте Реабилитация. LIVE трое наркозависимых, обратившихся за помощью в Церковь, в реальном времени будут проходить курс избавления от страшной привычки в трех церковных реабилитационных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зрители, читатели и слушатели проекта впервые смогут вместе с героями весь непростой путь.

В уникальном проекте "Реабилитация. LIVE" трое наркозависимых, обратившихся за помощью в Церковь, в реальном времени будут проходить курс избавления от страшной привычки в трех церковных реабилитационных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зрители, читатели и слушатели проекта впервые смогут вместе с героями весь непростой путь."Сегодня общество почти ничего не знает о том, чем церковь может помочь людям с зависимостью, – говорит руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. – При этом в России действует 71 церковный реабилитационный центр, большое количество групп поддержки, амбулаторные программы,десятки консультационных кабинетов".По замыслу авторов проекта трое его героев находятся на разных этапах реабилитации: от первых шагов в амбулаторной программе до ресоциализации в обществе после нахождения в центре. Каждую неделю репортажи об успехах и неудачах героев с комментариями экспертов будут выходить в программе "Новый день" на телеканале"Спас".Помогать бороться с наркозависимостью нуждающимся будет и генеральный директор телеканала "Спас" . "Это общее дело, которое объединяет всех нас, таких разных людей,это дело называется спасение жизни другого человека, – уверен он. – Убежден, что, показывая в кадре преображение судьбы одного или нескольких людей,мы можем этим примером дать невероятный импульс для выздоровления и возвращения надежды миллионам людей".