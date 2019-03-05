44-летнего владельца частного питомника крупных хищников в селе Здехов на юго-востоке Чехии растерзал 6-летний лев.

44-летнего владельца частного питомника крупных хищников в селе Здехов на юго-востоке Чехии растерзал 6-летний лев.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал староста населенного пункта Томаш Коцоурек, по словам которого трагедия произошла в тот момент, когда мужчина зашел в вольер к хищнику.На месте ЧП работают полицейские и сотрудники ветеринарной службы, которые должны принять решение, что делать со зверем.Коцоурек подчеркнул, что жители Здехова долгое время требовали от властей закрыть в селе питомник крупных хищников. Но к ним не прислушивались, так как законодательство страны не запрещает держать диких животных на частной территории.В частных чешских питомниках содержатся 44 льва, 20 тигров, 49 пум, 34 рыси и 8 леопардов.