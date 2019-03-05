Появление Ани Лорак на пресс-завтраке, посвященном скорой
церемонии вручения премии МузТВ-2019, вызвало бурную реакцию украинских
пользователей Сети. Основной смысл негативных комментариев в адрес известной
певицы в том, что артистка попала в дурную компанию
Появление Ани Лорак на пресс-завтраке, посвященном скорой
церемонии вручения премии МузТВ-2019, вызвало бурную реакцию украинских
пользователей Сети. Основной смысл негативных комментариев в адрес известной
певицы в том, что артистка попала в "дурную" компанию