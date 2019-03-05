Появление Ани Лорак на пресс-завтраке, посвященном скорой церемонии вручения премии МузТВ-2019, вызвало бурную реакцию украинских пользователей Сети. Основной смысл негативных комментариев в адрес известной певицы в том, что артистка попала в дурную компанию

Появление Ани Лорак на пресс-завтраке, посвященном скоройцеремонии вручения премии МузТВ-2019, вызвало бурную реакцию украинскихпользователей Сети. Основной смысл негативных комментариев в адрес известнойпевицы в том, что артистка попала в "дурную" компанию