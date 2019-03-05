В семье популярной актрисы Марии Кожевниковой пополнение. Артистка опубликовала фотографию своего малыша.

В семье популярной актрисы Марии Кожевниковой пополнение. Артистка опубликовала фотографию своего малыша.Мария Кожевникова – многодетная мать. Популярная артистка воспитывает троих сыновей, младшему из которых нет и двух лет. В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, актриса предпочитает лишний раз не "светить" детей в своих аккаунтах в социальных сетях и в общественных местах.Несмотря на большую загруженность и плотные график, Кожевникова старается проводить время с сыновьями максимально продуктивно. Мария серьезно занимается с детьми, воспитывая в них различные положительные качества. Что касается такого редкого в современных реалиях понятия как человечность и гуманность, Мария Кожевникова взращивает их в мальчиках благодаря нового члену семьи.Актриса завела щенка. Фотографию нового питомца опубликовала в Instagram. "В общем, так! Ни у меня, ни у мужа никогда не было никаких животных дома, даже рыбок🙈 Это огромная ответственность, а с нашим графиком и при трех маленьких детях это очень сложно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила актриса.Мария Кожевникова призналась, что, увидев такого очаровательного кроху, не смогла с ним расстаться. "Но когда я взяла в руки этот маленький, теплый, с преданным и любящим взглядом комочек, расстаться с ним было невозможно!!! Сделала сюрприз и привезла его домой! Счастью детей не было предела, так что знакомьтесь, Снежок, Пушок, он же Сахарок и Бусинка:) Это померанский карликовый шпиц, невероятно веселый и общительный!" – рассказала . Подписчики пришли в восторг от фото щенка, рассыпались в комплиментах, поздравлениях и пожеланиях.