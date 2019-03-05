Знаменитый
британский фотограф и художницаЭлисон Джексон сняла видео с дракой актрис
в роли британских герцогинь. Двойники Меган Маркл и Кейт Миддлтон устроили
горячую потасовку.
Знаменитый
британский фотограф и художницаЭлисон Джексон сняла видео с дракой актрис
в роли британских герцогинь. Двойники Меган Маркл и Кейт Миддлтон устроили
горячую потасовку.
Женщины царапают друг
друга, а актриса в роли тащит оппонентку за волосы на полу. Первая
выглядит в драке наиболее агрессивно. "Меган Маркл" пинает соперницу туфлями на
шпильках во время инсценировки драки. Ролик позабавил,
появившийся на Youtube-канале
AIO
Entertainment, пользователей Сети.
Напомним, о холодной войне
между и Кейт Миддлтон СМИ говорят уже давно. Это объясняют разными
причинами. Например, тем, Меган не чувствует принадлежности к королевской
семье, в то время как Кейт на официальных приемах чувствует себя легко и
непринужденно.