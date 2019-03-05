Знаменитый британский фотограф и художницаЭлисон Джексон сняла видео с дракой актрис в роли британских герцогинь. Двойники Меган Маркл и Кейт Миддлтон устроили горячую потасовку.

Знаменитыйбританский фотограф и художницаЭлисон Джексон сняла видео с дракой актрисв роли британских герцогинь. Двойники Меган Маркл и Кейт Миддлтон устроилигорячую потасовку.Женщины царапают другдруга, а актриса в роли тащит оппонентку за волосы на полу. Перваявыглядит в драке наиболее агрессивно. "Меган Маркл" пинает соперницу туфлями нашпильках во время инсценировки драки. Ролик позабавил,появившийся на Youtube-каналеAIOEntertainment, пользователей Сети.Напомним, о холодной войнемежду и Кейт Миддлтон СМИ говорят уже давно. Это объясняют разнымипричинами. Например, тем, Меган не чувствует принадлежности к королевскойсемье, в то время как Кейт на официальных приемах чувствует себя легко инепринужденно.