Россия продолжит транзит газа через территорию Украины, если
Киев соблюдет определенные условия. Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что
главное для российской стороны – политическая стабильность в Незалежной.
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины, если
Киев соблюдет определенные условия. Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что
главное для российской стороны – политическая стабильность в Незалежной.
Москва не намерена отказываться от существующих путей
транзита голубого топлива в Европу даже после пуска газопроводов "Северный
поток-2" и "Турецкий поток". В то же время, использование этих
путей должно быть выгодным для российской стороны, заявил .
"Если коротко, это урегулирование отношений между
заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры
сделки, а также стабильная политическая обстановка", – перечислил
необходимые условия сохранения транзита через Украину глава российского
правительства .
По данным, которые приводил недавно глава Минэнерго России
Александр Новак, транзит через Украину в разы дороже альтернативных маршрутов. Министр
подчеркнул, что тариф на украинском направлении в 2-2,5 раза выше, чем на других
маршрутах.
в интервью люксембургскому изданию
Luxemburger Wort отметил, что Россия намерена диверсифицировать каналы
транспортировки газа на европейский рынок. По словам премьера, чем больше
транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки. Дмитрий Медведев, который в скором
времени собирается посетить герцогство Люксембург, напомнил журналистам, что наша
страна – давний и крупный поставщик
топлива в Европу, передает телеканал .