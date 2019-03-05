Россия продолжит транзит газа через территорию Украины, если Киев соблюдет определенные условия. Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что главное для российской стороны – политическая стабильность в Незалежной.

Россия продолжит транзит газа через территорию Украины, еслиКиев соблюдет определенные условия. Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, чтоглавное для российской стороны – политическая стабильность в Незалежной.Москва не намерена отказываться от существующих путейтранзита голубого топлива в Европу даже после пуска газопроводов "Северныйпоток-2" и "Турецкий поток". В то же время, использование этихпутей должно быть выгодным для российской стороны, заявил ."Если коротко, это урегулирование отношений междузаинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметрысделки, а также стабильная политическая обстановка", – перечислилнеобходимые условия сохранения транзита через Украину глава российскогоправительства .По данным, которые приводил недавно глава Минэнерго РоссииАлександр Новак, транзит через Украину в разы дороже альтернативных маршрутов. Министрподчеркнул, что тариф на украинском направлении в 2-2,5 раза выше, чем на другихмаршрутах.в интервью люксембургскому изданиюLuxemburger Wort отметил, что Россия намерена диверсифицировать каналытранспортировки газа на европейский рынок. По словам премьера, чем большетранзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки. Дмитрий Медведев, который в скоромвремени собирается посетить герцогство Люксембург, напомнил журналистам, что нашастрана – давний и крупный поставщиктоплива в Европу, передает телеканал .