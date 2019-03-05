Знаменитая эстрадная певица приятно удивила поклонников. Они обратили внимание, что Лолита Милявская заметно похудела.

Знаменитая эстрадная певица приятно удивила поклонников. Они обратили внимание, что Лолита Милявская заметно похудела.Недавно звезда побывала на шоу-балет"Тодес". Она появилась перед фотографами в черном платье с ассиметричной юбкой, красных сапожках и очках с черной оправой. Журналисты заметили, что исполнительница преобразилась, и поспешили узнать, в чем секрет ее диеты.В беседе с репортерами певица рассказала, что отказалась от вредной пищи. "Даже к жареной картошке теперь не притрагиваюсь", – цитирует ее сайт . Знаменитость добавила, что также отказалась от алкоголя и курения.Позднее фотография с мероприятия появилась на странице в Instagram. В подписи к посту она поблагодарила организаторов и участников шоу за качественно поставленные номера. "Аллочка Духова! Любимый "ТОДЕС", спасибо за номера! Их в моей жизни уже 3! Без Вас уже не так (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила она.Пользователи пришли в восхищение от фигуры и образа звезды и рассыпались в комплиментах. "Какая эффектная Лола!", "Потрясающе выглядите!", "Вы тут прямо помолодели", "Вы просто суперзвезда. Я восхищаюсь вами! Вы молодец!", "Как классно вы выглядите! Очень стильно и сексуально!", – делились своими мнением комментаторы.