Муза юмориста Евгения Петросяна рассказала, что очень
страдала из-за проблем с кожей. Татьяна Брухунова долго лечилась у специалистов.
Муза юмориста Евгения Петросяна рассказала, что очень
страдала из-за проблем с кожей. Татьяна Брухунова долго лечилась у специалистов.
30-летняя Татьяна призналась, что несколько лет назад
познакомилась с грамотным врачом-косметологом. Доктор избавил ее от жутких прыщей, а
заодно от необходимости прятать их под плотным мейкапом.
"Мне комфортно без макияжа. Я работаю над своей кожей, чтобы
не пользоваться декоративной косметикой", – отмечает Брухунова.
Сейчас фаворитка юмориста уверена в своей внешности. Она довольна
состоянием кожи и не видит недостатки, которые необходимо маскировать. Об
этом сообщает.
Отметим, что девушка часто становится объектом критики в
Сети, ее постоянно распекают за внешний вид, который очень отличается, от принятого
в Instagram идеала. Татьяна спокойно реагирует на нападки недоброжелателей. Она
даже просила злопыхателей не сообщать ей о том, что она "страшная и толстая", а
просто отписаться от ее аккаунта.
Ранее помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
откровенно высказалась по поводу слухов о том, что якобы стала причиной развода юмориста с женой артисткой Еленой Степаненко. Она не подтвердила, что переехала
к Петросяну, однако заявила, что он ей очень дорог и своей жизни без престарелой
звезды она не мыслит. "Моя задача –
сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании,
заботе... Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в
моем сердце", – отмечала Татьяна.