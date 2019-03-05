Муза юмориста Евгения Петросяна рассказала, что очень страдала из-за проблем с кожей. Татьяна Брухунова долго лечилась у специалистов.

Муза юмориста Евгения Петросяна рассказала, что оченьстрадала из-за проблем с кожей. Татьяна Брухунова долго лечилась у специалистов.30-летняя Татьяна призналась, что несколько лет назадпознакомилась с грамотным врачом-косметологом. Доктор избавил ее от жутких прыщей, азаодно от необходимости прятать их под плотным мейкапом."Мне комфортно без макияжа. Я работаю над своей кожей, чтобыне пользоваться декоративной косметикой", – отмечает Брухунова.Сейчас фаворитка юмориста уверена в своей внешности. Она довольнасостоянием кожи и не видит недостатки, которые необходимо маскировать. Обэтом сообщает.Отметим, что девушка часто становится объектом критики вСети, ее постоянно распекают за внешний вид, который очень отличается, от принятогов Instagram идеала. Татьяна спокойно реагирует на нападки недоброжелателей. Онадаже просила злопыхателей не сообщать ей о том, что она "страшная и толстая", апросто отписаться от ее аккаунта.Ранее помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухуноваоткровенно высказалась по поводу слухов о том, что якобы стала причиной развода юмориста с женой артисткой Еленой Степаненко. Она не подтвердила, что переехалак Петросяну, однако заявила, что он ей очень дорог и своей жизни без престарелойзвезды она не мыслит. "Моя задача –сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании,заботе... Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место вмоем сердце", – отмечала Татьяна.