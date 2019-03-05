В московской детской городской клинической больнице святого Владимира врачи прооперировали одиннадцатилетнюю девочку, у которой в плече застряла 10-сантиметровая металлическая дверная ручка.

В московской детской городской клинической больнице святого Владимира врачи прооперировали одиннадцатилетнюю девочку, у которой в плече застряла 10-сантиметровая металлическая дверная ручка, передает РИА Новости.По словам родителей, ребенок бегал по квартире и наткнулся на металлическую дверную ручку, которая отломившись, вошла в плечо ребенка и застряла внутри.В ходе комплексной диагностики повреждений врачи обнаружили, что 10-сантиметровая металлическая дверная ручка ушла полностью в ткани, остановившись рядом с плечевой костью.По словам медиков, сложность операции заключалась в том, что именно в этом месте проходит крупный сосудисто-нервный пучок, отвечающий за кровоснабжение и снабжение нервами всей руки. Опытные хирурги и травматологи успешно провели операцию, после короткого лечения девочку выписали домой.