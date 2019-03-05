Теперь она может попасть в тюрьму на 10 лет

Теперь она может попасть в тюрьму на 10 летВ конце февраля этого года правоохранители задержали на одной из улиц Мурома 22-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Во время досмотра в перчатке, которую девушка успела спрятать в карман куртки, полицейские нашли свёртки из малярного скотча. Содержимое свертков отправили на исследование.Экспертиза показала, что вещество, которое было в перчатке, оказалось героином массой больше 10 граммов.В отношении девушки возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.