Житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечился от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, счастливчик поборол онкологию.

Житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечилсяот вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, счастливчикпоборол онкологию.ВИЧ у пациента диагностировали в 2003 году. Но лекарства мужчина началпринимать только в 2012 году. Неизвестно, почему он так долгоне лечился. В том же году у него обнаружили онкологическоезаболевание.Для лечения рака лимфатическойсистемы в 2016 году жителю Лондона сделали операциюпо пересадке стволовых клеток от донора, имеющего врожденный иммунитет к ВИЧ. Это изменилоиммунную систему мужчины. У него выработалась устойчивость к страшномузаболеванию, передает TheNew York Times.Примечательно, что новые стволовые клетки позволили вылечить пациента от рака,а исчезновение ВИЧ стало "побочным эффектом". С момента прекращенияинъекций прошло уже полтора года, но следов заболевания у жителя Лондонапо-прежнему не наблюдается.Сам мужчина называетсвое исцеление "нереальным и фантастическим". Ученые пока не решаются говоритьо создании универсальной методики лечения ВИЧ, но этот прецедент даетнадежду, что победить смертельный вирус возможно.Отметим, подобныйслучай исцеления уже известен истории. Так, в 2007 году 52-летний больнойлейкемией Тимоти Рэй Браун перенес аналогичную операцию, а его доноромстал человек с устойчивостью к ВИЧ.