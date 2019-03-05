Житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечился
от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, счастливчик
поборол онкологию.
Житель Лондона стал вторым человеком в мире, который излечился
от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, счастливчик
поборол онкологию.
ВИЧ у пациента диагностировали в 2003 году. Но лекарства мужчина начал
принимать только в 2012 году. Неизвестно, почему он так долго
не лечился. В том же году у него обнаружили онкологическое
заболевание.
Для лечения рака лимфатической
системы в 2016 году жителю Лондона сделали операцию
по пересадке стволовых клеток от донора, имеющего врожденный иммунитет к ВИЧ. Это изменило
иммунную систему мужчины. У него выработалась устойчивость к страшному
заболеванию, передает The
New York Times.
Примечательно, что новые стволовые клетки позволили вылечить пациента от рака,
а исчезновение ВИЧ стало "побочным эффектом". С момента прекращения
инъекций прошло уже полтора года, но следов заболевания у жителя Лондона
по-прежнему не наблюдается.
Сам мужчина называет
свое исцеление "нереальным и фантастическим". Ученые пока не решаются говорить
о создании универсальной методики лечения ВИЧ, но этот прецедент дает
надежду, что победить смертельный вирус возможно.
Отметим, подобный
случай исцеления уже известен истории. Так, в 2007 году 52-летний больной
лейкемией Тимоти Рэй Браун перенес аналогичную операцию, а его донором
стал человек с устойчивостью к ВИЧ.