Английский Манчестер Юнайтед остался без нескольких важных игроков перед ответным матчем 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским Пари Сен-Жермен.

Английский "Манчестер Юнайтед" остался без нескольких важных игроков перед ответным матчем 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен".В частности, команде из-за травм не смог помочь полузащитники Андер Эррера и Джесси Лингард, а также нападающий Антони Марсьяль. Кроме того, в игре также не примут участие форвард Алексис Санчес и полузащитники Хуан Мата и Поль Погба, который в первой встрече удалился.Как сообщает Manchester Evening News, матч с "ПСЖ" также пропустят Фил Джоунс, Неманья Матич, Антонио Валенсия и Маттео Дармиан.Ответная игра пройдет в среду в Париже. Первый матч выиграл "ПСЖ" со счетом 2:0.