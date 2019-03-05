Сергей Шнуров пострадал из-за любви к крепкому словцу. Творчество
лидера группы Ленинград заблокировали в Instagram.
Сергей Шнуров пострадал из-за любви к крепкому словцу. Творчество
лидера группы "Ленинград" заблокировали в Instagram.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян не скрывает своей радости от произошедшего. Эксперт
доволен, что хоть кто-то нашел на распоясавшийся Шнурова управу.
"В России часто принято жаловаться на цензуру, дескать
не дают творцам воли. Хотя в нашей стране, как известно, цензура запрещена и в
постсоветские годы как раз с этим проблем не наблюдается. Просто посмотрите,
что происходит на ТВ, в кино, в театре и в музыке – вопросы отпадут сразу.
Однако цензура пришла откуда не ждали, а именно из США. И кто же ей подвергся?
Правдоруб всея Руси Сергей Шнуров. А за что? Да просто элементарно за мат в
стихах. Великий и могучий русский мат не оценили за океаном. Пока Шнур смело с
матерком обличал российские власти и чиновников, засада пришла откуда не ждали.
Цукерберг неожиданно предложил соблюдать правила своей платформы, где
обсценная лексика похоже не в фаворе. В России, помимо Виталия Милонова и
Иосифа Пригожина, ему другие топ-игроки мира медиа слово боятся поперек
сказать, а тут такой конфуз. Вот и пришлось Шнурову бросить нечуткого
Цукерберга и податься к возвышенному Дурову. Возможно, там его творчество
цензурировать перестанут. Хотя и там тоже нет никаких гарантий", – рассказал
Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
Напомним, что сегодня, 4 марта, Сергей Шнуров рассказал, что
его стихи, щедро сдобренные матерщиной, заблокировали в соцсети Instagram. Он
сообщил, что отныне будет делиться своим творчеством в Telegram. "Буду
переезжать потихоньку в телеграмм "Шнуровик", – добавил артист.