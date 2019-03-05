Сергей Шнуров пострадал из-за любви к крепкому словцу. Творчество лидера группы Ленинград заблокировали в Instagram.

Сергей Шнуров пострадал из-за любви к крепкому словцу. Творчестволидера группы "Ленинград" заблокировали в Instagram.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян не скрывает своей радости от произошедшего. Экспертдоволен, что хоть кто-то нашел на распоясавшийся Шнурова управу."В России часто принято жаловаться на цензуру, дескатьне дают творцам воли. Хотя в нашей стране, как известно, цензура запрещена и впостсоветские годы как раз с этим проблем не наблюдается. Просто посмотрите,что происходит на ТВ, в кино, в театре и в музыке – вопросы отпадут сразу.Однако цензура пришла откуда не ждали, а именно из США. И кто же ей подвергся?Правдоруб всея Руси Сергей Шнуров. А за что? Да просто элементарно за мат встихах. Великий и могучий русский мат не оценили за океаном. Пока Шнур смело сматерком обличал российские власти и чиновников, засада пришла откуда не ждали.Цукерберг неожиданно предложил соблюдать правила своей платформы, гдеобсценная лексика похоже не в фаворе. В России, помимо Виталия Милонова иИосифа Пригожина, ему другие топ-игроки мира медиа слово боятся поперексказать, а тут такой конфуз. Вот и пришлось Шнурову бросить нечуткогоЦукерберга и податься к возвышенному Дурову. Возможно, там его творчествоцензурировать перестанут. Хотя и там тоже нет никаких гарантий", – рассказалВадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, что сегодня, 4 марта, Сергей Шнуров рассказал, чтоего стихи, щедро сдобренные матерщиной, заблокировали в соцсети Instagram. Онсообщил, что отныне будет делиться своим творчеством в Telegram. "Будупереезжать потихоньку в телеграмм "Шнуровик", – добавил артист.