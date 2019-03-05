Александр Кокорин все еще испытывает проблемы со здоровьем в СИЗО. Адвокаты просят допустить к арестованному дебоширу медиков.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2019-nachala-gnit-noga-kokorinu-sozhgli-kozhu-v-sizo.html" target="_blank">Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО</a> - Александр Кокорин все еще испытывает проблемы со здоровьем в СИЗО. Адвокаты просят допустить к арестованному дебоширу медиков.
[url=http://33live.ru/novosti/05-03-2019-nachala-gnit-noga-kokorinu-sozhgli-kozhu-v-sizo.html]Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО[/url] - Александр Кокорин все еще испытывает проблемы со здоровьем в СИЗО. Адвокаты просят допустить к арестованному дебоширу медиков.