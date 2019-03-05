Россияне лишились еще одного популярного лекарства от кашля.
Из аптек изымают Эриспирус – этот препарат содержит опасный для
здоровья фенспирид.
Россияне лишились еще одного популярного лекарства от кашля.
Из аптек изымают "Эриспирус" – этот препарат содержит опасный для
здоровья фенспирид.
Производитель "Эриспируса" добровольно отзывает
препарат с рынка. Подчеркивается, что нежелательного воздействия на здоровье
пациентов при приеме этого лекарства не зафиксировано. Тем не менее, Росздравнадзор
решил изъять препарат в качестве предупреждающей меры.
4 марта Росздравнадзор сообщил, что препарат
на основе фенспирида выводится из обращения в России. Компания "Сандоз"
назвала отзыв лекарств предупреждающей мерой. Контроль за изъятием препаратов
из обращения должны обеспечить территориальные органы Росздравнадзора.
Все дело в содержащемся в веществе
фенспириде. Напомним, Росздравнадзор в феврале постановил изъять из обращения
лекарство "Эреспал". Выяснилось, что действующее вещество препарата,
фенспирид, может вызвать нарушения сердечного ритма. Убытки от запрета "Эреспала"
оценивались в 2,5 миллиарда рублей годовой выручки.
Теперь дошла очередь до . Как сообщается, из
продажи изымаются таблетки и сироп. У лекарства отзывают регистрационные
удостоверения. Запрет на продажи "Эриспируса" увеличит сумму годовых
убытков еще на полмиллиарда рублей, передает РИА Новости.