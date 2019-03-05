Россияне лишились еще одного популярного лекарства от кашля. Из аптек изымают Эриспирус – этот препарат содержит опасный для здоровья фенспирид.

Россияне лишились еще одного популярного лекарства от кашля.Из аптек изымают "Эриспирус" – этот препарат содержит опасный дляздоровья фенспирид.Производитель "Эриспируса" добровольно отзываетпрепарат с рынка. Подчеркивается, что нежелательного воздействия на здоровьепациентов при приеме этого лекарства не зафиксировано. Тем не менее, Росздравнадзоррешил изъять препарат в качестве предупреждающей меры.4 марта Росздравнадзор сообщил, что препаратна основе фенспирида выводится из обращения в России. Компания "Сандоз"назвала отзыв лекарств предупреждающей мерой. Контроль за изъятием препаратовиз обращения должны обеспечить территориальные органы Росздравнадзора.Все дело в содержащемся в веществефенспириде. Напомним, Росздравнадзор в феврале постановил изъять из обращениялекарство "Эреспал". Выяснилось, что действующее вещество препарата,фенспирид, может вызвать нарушения сердечного ритма. Убытки от запрета "Эреспала"оценивались в 2,5 миллиарда рублей годовой выручки.Теперь дошла очередь до . Как сообщается, изпродажи изымаются таблетки и сироп. У лекарства отзывают регистрационныеудостоверения. Запрет на продажи "Эриспируса" увеличит сумму годовыхубытков еще на полмиллиарда рублей, передает РИА Новости.