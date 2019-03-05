В Германии снова сломался правительственный самолет. На этот раз подвел борт главы немецкого МИД Хайко Мааса - он не смог вовремя вернуться из Мали. Раньше он же ломался у Ангелы Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера.

В Германии снова сломался правительственный самолет. На этот раз подвел борт главы немецкого МИД Хайко Мааса — он не смог вовремя вернуться из Мали.Это уже не первый случай, напоминает "Россия 24". В ноябре 2018 года Ангела Меркель пропустила открытие саммита "Большой двадцатки" и добиралась в Аргентину с пересадками.В начале января министру экономического сотрудничества Германии Герду Мюллеру пришлось прервать турне по Африке, так как у лайнера возникли неполадки с двигателем. В конце января президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер застрял в Эфиопии опять же из-за технических проблем самолета.