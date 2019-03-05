Александр Лукашенко вновь ставит условия России по
интеграции, параллельно пытаясь наладить отношения с Западом. Как бы
президенту Белоруссии не пришлось кусать локти после того, как от него отвернутся
и Москва, и Европа.
Александр Лукашенко вновь ставит условия России по
интеграции, параллельно пытаясь наладить отношения с Западом. Как бы
президенту Белоруссии не пришлось кусать локти после того, как от него отвернутся
и Москва, и Европа.
Батька требует от Москвы равных условий для хозяйствующих субъектов и граждан
двух стран. По словам президента, без этого о союзном государстве речи не идет.
Удивительно, но при этом Лукашенко не замечает, как противоречит сам себе: он
настаивает на том, что постулат суверенитета остается для Белоруссии незыблемым.
Недавно белорусский лидер предложил России полностью перейти
на взаиморасчеты в российских рублях, но, по словам Лукашенко, Москва отвергла
его идею. "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером
в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на вражеские доллары и
евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?", – задал риторический
вопрос Лукашенко.
Эксперты отмечают, что поведение президента Белоруссии в
последнее время стало странным: он делает провокационные заявления, пытаясь
найти выгоду в сотрудничестве с Россией. Александр часто бывает в Москве, ведет
многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, а возвращаясь в Минск, ругает Россию
на чем свет стоит.
В январе Батька принялся шантажировать Москву: он заявил,
что откажется защищать ее на западном направлении, если не получит компенсацию
за высокие цены на российские энергоносители. Кремль тут же напомнил Лукашенко
о многочисленных кредитах, которые получила Белоруссия. Мало того, Москва готова
предоставить Минску отсрочку по платежам.
Но не унимается: на днях он снова попросил у
России денег. Теперь ему не хватает финансов, чтобы закрыть платежи все по тем
же российским кредитам. Москва пока не ответила на его просьбу.