Александр Лукашенко вновь ставит условия России по интеграции, параллельно пытаясь наладить отношения с Западом. Как бы президенту Белоруссии не пришлось кусать локти после того, как от него отвернутся и Москва, и Европа.

Александр Лукашенко вновь ставит условия России поинтеграции, параллельно пытаясь наладить отношения с Западом. Как быпрезиденту Белоруссии не пришлось кусать локти после того, как от него отвернутсяи Москва, и Европа.Батька требует от Москвы равных условий для хозяйствующих субъектов и граждандвух стран. По словам президента, без этого о союзном государстве речи не идет.Удивительно, но при этом Лукашенко не замечает, как противоречит сам себе: оннастаивает на том, что постулат суверенитета остается для Белоруссии незыблемым.Недавно белорусский лидер предложил России полностью перейтина взаиморасчеты в российских рублях, но, по словам Лукашенко, Москва отверглаего идею. "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнеромв российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на вражеские доллары иевро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?", – задал риторическийвопрос Лукашенко.Эксперты отмечают, что поведение президента Белоруссии впоследнее время стало странным: он делает провокационные заявления, пытаясьнайти выгоду в сотрудничестве с Россией. Александр часто бывает в Москве, ведетмногочасовые переговоры с Владимиром Путиным, а возвращаясь в Минск, ругает Россиюна чем свет стоит.В январе Батька принялся шантажировать Москву: он заявил,что откажется защищать ее на западном направлении, если не получит компенсациюза высокие цены на российские энергоносители. Кремль тут же напомнил Лукашенкоо многочисленных кредитах, которые получила Белоруссия. Мало того, Москва готовапредоставить Минску отсрочку по платежам.Но не унимается: на днях он снова попросил уРоссии денег. Теперь ему не хватает финансов, чтобы закрыть платежи все по темже российским кредитам. Москва пока не ответила на его просьбу.