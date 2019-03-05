Неуправляемая звезда Дома-2 Милена Безбородова нашла себе достойного соперника на телепроекте. Собрание участников на Лобном месте завершилось безобразным сканадалом.

Неуправляемая звезда "Дома-2" Милена Безбородованашла себе достойного соперника на телепроекте. Собрание участников на Лобномместе завершилось безобразным сканадалом.Алексей Купин сам под угрозой изгнания с проекта – за дракус новым участником Кириллом Орловым. Судя по всему, молодой человек решил"перевести стрелки" и набросился на Милену Безбородову. Цель былавыбрана верно: 19-летняя "достала" нетолько своих коллег по проекту, но и телезрителей.Милена получила от Алексея по полной программе – в том числебыли рекомендации кавалеру Безносу "заткнуть ротсвоей тупорылой". Алексей Безнос, от которого Милена ждет ребенка, особоне возражал и нежно уговаривал любимую помолчать. Безуспешно. Чем всеокончилось, телезрители узнают в эфире 5 марта.