Неуправляемая звезда Дома-2 Милена Безбородова
нашла себе достойного соперника на телепроекте. Собрание участников на Лобном
месте завершилось безобразным сканадалом.
Неуправляемая звезда "Дома-2" Милена Безбородова
нашла себе достойного соперника на телепроекте. Собрание участников на Лобном
месте завершилось безобразным сканадалом.
Алексей Купин сам под угрозой изгнания с проекта – за драку
с новым участником Кириллом Орловым. Судя по всему, молодой человек решил
"перевести стрелки" и набросился на Милену Безбородову. Цель была
выбрана верно: 19-летняя "достала" не
только своих коллег по проекту, но и телезрителей.
Милена получила от Алексея по полной программе – в том числе
были рекомендации кавалеру Безносу "заткнуть рот
своей тупорылой". Алексей Безнос, от которого Милена ждет ребенка, особо
не возражал и нежно уговаривал любимую помолчать. Безуспешно. Чем все
окончилось, телезрители узнают в эфире 5 марта.