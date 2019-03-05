Ракетная система дальнего действия С-400 Триумф поступила в распоряжение Балтийского флота, передает ГТРК Калининград. Новый комплекс доставили из Астрахани после проведения боевых стрельб. Триумф будет охранять воздушные границы Калининградской области.

Ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" поступила в распоряжение Балтийского флота, передает ГТРК "Калининград". Новый комплекс доставили из Астрахани после проведения боевых стрельб."Триумф" будет охранять воздушные границы Калининградской области. Система сможет приступить к боевому дежурству к концу следующей недели, сообщает пресс-служба Западного военного округа.Новая зенитная ракетная система уникальна, она использует несколько типов ракет, которые обладают разной массой и дельностью запуска. С-400 "Триумф" предназначен для отражения всех средств нападения с воздуха и из космоса, включая самолеты-невидимки, крылатые ракеты, беспилотники, истребители. Одновременно система может вести огонь с 440 километров по 36 целям.