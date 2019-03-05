Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером в Новороссийске, ведутся восстановительные работы.

Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером в Новороссийске, ведутся восстановительные работы.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало министерство энергетики России.Сообщается, что ЧП произошло на подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16 часов 32 минуты, где из-за скачка напряжения сработала защита, которая отключила подачу электроэнергии, в результате чего оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих светом Новороссийск.Авария, чья мощность составила 155 МВт, оставила без электроснабжения более 124 тысяч горожан, а также предприятия местной промышленности и 36 социально значимых объектов Новороссийска.