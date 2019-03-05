Вдова хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, переживает непростой период. Женщина недавно потеряла мужа, а теперь свекр объявил ей войну. Меж тем, в скором времени в ее жизни появится человек, который поможет с достоинством пройти через трудности, однако эти отношения не продлятся долго.

Вдова хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, болееизвестного как Децл, переживает непростой период. Женщина недавно потеряламужа, а теперь свекр объявил ей войну. Меж тем, в скором времени в ее жизнипоявится человек, который поможет с достоинством пройти через трудности, однако эти отношения не продлятся долго.Юлия Толмацкая натура очень тонкая и чувствительная. Именнотак считает . По словамэксперта, к душевному равновесию она сможет прийти только к концу года."Почему-то у нее внутри всегда ураганы и какие-то мучения. Дажес мужем она была одинока внутри. В настоящее время я не вижу серьезных измененийу нее в жизни. Во второй половине года возможно у нее кто-то появится, но этоне ее судьба", – отмечает экстрасенс.По словам Рзаева, Юлии будет нелегко решится на серьезныеотношения. Возможно, Толмацкая больше не захочет идти под венец."В ближайшие годы серьезного замужества я для нее не вижу,хотя она очень симпатичная и красивая женщина. Меж тем, в одиночестве я ее тожене вижу. Скорее всего это будет гражданский брак", – резюмировал Зираддин Рзаев.