Вдова хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, более
известного как Децл, переживает непростой период. Женщина недавно потеряла
мужа, а теперь свекр объявил ей войну. Меж тем, в скором времени в ее жизни
появится человек, который поможет с достоинством пройти через трудности, однако эти отношения не продлятся долго.
Вдова хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, более
известного как Децл, переживает непростой период. Женщина недавно потеряла
мужа, а теперь свекр объявил ей войну. Меж тем, в скором времени в ее жизни
появится человек, который поможет с достоинством пройти через трудности, однако эти отношения не продлятся долго.
Юлия Толмацкая натура очень тонкая и чувствительная. Именно
так считает . По словам
эксперта, к душевному равновесию она сможет прийти только к концу года.
"Почему-то у нее внутри всегда ураганы и какие-то мучения. Даже
с мужем она была одинока внутри. В настоящее время я не вижу серьезных изменений
у нее в жизни. Во второй половине года возможно у нее кто-то появится, но это
не ее судьба", – отмечает экстрасенс.
По словам Рзаева, Юлии будет нелегко решится на серьезные
отношения. Возможно, Толмацкая больше не захочет идти под венец.
"В ближайшие годы серьезного замужества я для нее не вижу,
хотя она очень симпатичная и красивая женщина. Меж тем, в одиночестве я ее тоже
не вижу. Скорее всего это будет гражданский брак", – резюмировал Зираддин Рзаев.