Няня, телохранитель и тренер семьи Сафиевых рассказали подробности громкого похищения и убийства мужа Светланы в 2002 году. А эксперты предъявили доказательства того, что банкир Георгий Сафиев инсценировал свою смерть и сейчас живет в Америке.

Няня, телохранитель и тренер семьи Сафиевых рассказали подробности громкого похищения и убийства мужа Светланы в 2002 году. А эксперты предъявили доказательства того, что банкир Георгий Сафиев инсценировал свою смерть и сейчас живет в Америке.Между тем Дороти Бурхарт готова предъявить завещание 52-летней Светланы. Кому же достанутся миллионы Сафиевых?Расследование запутанной истории недавно умершей Светланы Сафиевой продолжается. На днях в Москву из Берлина прилетела ее подруга Дороти Бурхарт. Светлана оставила ей все многомиллионное наследство, уверяет Дороти. Но так ли это? Ведь Дороти – весьма сомнительная фигура с темным прошлым.Немецкий журналист Дмитрий Гоф провел собственное расследование и рассказал, что Доротея Бурхарт – известная полиции Германии персона, на счету которой 19 случаев мошенничества с квартирами. Во время следствия по ее делу она обманом вырвалась из-под стражи, а затем вместе с сыном улетела сначала в Канаду, а затем в США. Но Дороти, конечно же, заявила в студии "Прямого эфира", что это ложные обвинения.В студии программы также появились и те, кому было запрещено говорить все эти 17 лет. Это американская прислуга семьи миллионеров: няня, личный телохранитель и тренер Сафиевых. Они жили с ними под одной крышей в Лос-Анджелесе и видели то, за что их могли убить. На работу их лично принимал Георгий Сафиев. А всего через пару лет они проходили главными свидетелями по делу о самом кровавом и загадочном похищении в Америке, о котором до сих пор ходят легенды. До сих пор многие не верят, что один из богатейших бизнесменов страны, владелец банков, торговых центров и крупнейших казино в Москве мог умереть, как в голливудском боевике, а его тело – бесследно исчезнуть.Няня детей Сафиевых Алина Прокофьева работала в 2000-х годах в их особняке в Лос-Анджелесе. Она рассказала, что у пары были проблемы в общении друг с другом и с детьми. Алина утверждает, что уже 20 лет назад Светлана "была странноватая". Муж ей не изменял, но ссоры у них были, брак висел на волоске, а однажды Сафиев ударил жену. Алина также рассказала, что она одна находилась в квартире, когда произошла трагедия с Георгием, а поэтому проходила главным свидетелем по делу.Между тем известно, что в начале 2000-х годов в русскоязычной общине в Лос-Анджелесе происходили странные вещи. Стали исчезать люди. Они становились жертвами вымогателей. Убийц нашли, а двоих из них в 2007 году приговорили к смертной казни.Одной из жертв преступников была бухгалтер Рита Пеклер, через которую те пытались выйти на Сафиева. В тот раз им это не удалось, но свидетелей они решили не оставлять. И задушили несчастную женщину.Неудивительно, что после этого многие считают, что миллионер инсценировал собственную гибель, а на самом деле жив и находится под прикрытием. Сегодня у экспертов есть ряд доказательств, что похищенный и якобы убитый муж Светланы Сафиевой скрывается в Америке. По документам его нет в живых с 2002 года, однако в 2013 году в Деловом центре был оформлен офис на его имя. Есть и другие странности.Продюсер Андрей Разин рассказал Андрею Малахову, что Сафиев разыскивался в России за убийства и организацию преступного сообщества."Он выдал явки. Его люди напали на русскую мафию, мафия начала их убивать и пыталась его вытащить, чтобы через него забрать его деньги – у него было почти два с половиной миллиарда долларов в офшорах! – заявил Разин. – Он знал, что за ним могут прийти. Поэтому Светлане сказали: признайте, что это ваш супруг, вы вступите в наследство, а его не будут больше преследовать ни русская мафия, ни Генеральная прокуратура, которая объявила его в розыск за четыре убийства. Кстати, в настоящий момент Генпрокуратура не считает Сафиева умершим. Поэтому и родственники не стали проводить генетическую экспертизу и обошлись просто опознанием".Где сейчас находится Георгий Сафиев, если он жив? Что рассказали телохранитель и тренер Сафиевых? И кому в итоге достанутся миллионы семьи? Все подробности этой загадочной истории – в "Прямом эфире".