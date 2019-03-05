На Украине обнародован сценарий возвращения Крыма. Мечтам не
суждено сбыться – республика вернулась в родную гавань и уходить из нее не собирается.
На Украине обнародован сценарий возвращения Крыма. Мечтам не
суждено сбыться – республика вернулась в родную гавань и уходить из нее не собирается.
Украинский политолог Александр Палий заявил, что после ухода
Владимира Путина российская элита сама с огромным облегчением вернет Крым
Украине. При этом церемония будет обставлена с большой помпезностью.
"Я думаю, что Крым будут возвращать Украине с фанфарами с
ощущением у многих россиян, что они избавились огромной тяжести", – заявил
Палий. Его фантастический сценарий предусматривает аресты и выселение россиян с
полуострова, пишет издание "ПолитНавигатор".
Планы по возвращению Крыма кто только не строит на Украине.
Перед президентскими выборами заявления на эту тему звучат почти ежедневно. К
примеру, на днях лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пообещала вернуть
республику в состав Украины. При этом оранжевая принцесса уверена в том, что
Москва заплатит Киеву за временную оккупацию.
В прошлом году украинский фонд "Демократические
инициативы" опубликовал доклад, где представил дальнейшие шаги по
возвращению в состав Украины. Эксперты фонда уверены, что только давление
на местное население поможет реализовать этот план.
Украинские военные тоже не отстают и периодически заявляю о скором
возврате Крыма. Свою лепту в обсуждение популярной темы внес генерал-лейтенант
Вооруженных сил Василий Богдан. По его словам, Киеву необходимо создать
военно-морскую базу на Азовском море и тогда украинская инфраструктура станет
серьезной проблемой для России.
вернулся в состав России в марте 2014 года после майдана
на Украине и начала войны на юго-востоке. Подавляющее большинство жителей
республики высказались за это на референдуме, лишь около 1% крымчан не пожелали
остаться на полуострове и переехали жить на Украину.