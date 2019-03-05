На Украине обнародован сценарий возвращения Крыма. Мечтам не суждено сбыться – республика вернулась в родную гавань и уходить из нее не собирается.

На Украине обнародован сценарий возвращения Крыма. Мечтам несуждено сбыться – республика вернулась в родную гавань и уходить из нее не собирается.Украинский политолог Александр Палий заявил, что после уходаВладимира Путина российская элита сама с огромным облегчением вернет КрымУкраине. При этом церемония будет обставлена с большой помпезностью."Я думаю, что Крым будут возвращать Украине с фанфарами сощущением у многих россиян, что они избавились огромной тяжести", – заявилПалий. Его фантастический сценарий предусматривает аресты и выселение россиян сполуострова, пишет издание "ПолитНавигатор".Планы по возвращению Крыма кто только не строит на Украине.Перед президентскими выборами заявления на эту тему звучат почти ежедневно. Кпримеру, на днях лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пообещала вернутьреспублику в состав Украины. При этом оранжевая принцесса уверена в том, чтоМосква заплатит Киеву за временную оккупацию.В прошлом году украинский фонд "Демократическиеинициативы" опубликовал доклад, где представил дальнейшие шаги повозвращению в состав Украины. Эксперты фонда уверены, что только давлениена местное население поможет реализовать этот план.Украинские военные тоже не отстают и периодически заявляю о скоромвозврате Крыма. Свою лепту в обсуждение популярной темы внес генерал-лейтенантВооруженных сил Василий Богдан. По его словам, Киеву необходимо создатьвоенно-морскую базу на Азовском море и тогда украинская инфраструктура станетсерьезной проблемой для России.вернулся в состав России в марте 2014 года после майданана Украине и начала войны на юго-востоке. Подавляющее большинство жителейреспублики высказались за это на референдуме, лишь около 1% крымчан не пожелалиостаться на полуострове и переехали жить на Украину.