Украина нанесла ракетный удар по Крыму, но пока виртуальный. К счастью, картонные макеты не могут стрелять.

Украина нанесла ракетный удар по Крыму, но пока виртуальный.К счастью, картонные макеты не могут стрелять.На выставке военной техники в Абу-Даби украинское КБ"Луч" показало макеты и концепции противокорабельных комплексовназемного базирования и пусковую ракетную установку. Сейчас Киев работает над созданиемракетного вооружения наземного, воздушного и морского базирования, чтобы иметьвозможность наносить удары по территории Крыма и акватории Черного моря, сообщилзамдиректора Института мировой политики Николай Белесков.Эксперт надеется, что в скором будущем Украина получитвозможность наносить удары по российской военной группировке в Крыму, а вслучае морской блокады прорвать ее. Такие мысли посещали украинских политиков ивоенных еще пять лет назад после воссоединения Крыма с Россией.Киев даже проводил учения в Черном море, пытаясь напугатьроссийских военных своими ржавыми кораблями. В Сети не раз появляласьинформация о том, что украинские диверсанты-подводники с боевыми дельфинамиготовятся атаковать побережье Крыма.Прошлой осенью США подарили Украине два списанных военных катера,построенных в 80-е годы. Но выяснилось, что своим ходом они не могут дойти доЧерного моря и американские власти предложили Киеву выложить десять миллионовдолларов для их ремонта.Эксперты говорят, что американский подарок обернется дляУкраины новыми проблемами. Если катера, в конце концов, доберутся до украинскихберегов и военное командование решит использовать их для очередной провокации уКрымского моста, то закончиться все может трагически: корабли утонут, не дойдядо Крымского моста.