Украина нанесла ракетный удар по Крыму, но пока виртуальный.
К счастью, картонные макеты не могут стрелять.
Украина нанесла ракетный удар по Крыму, но пока виртуальный.
К счастью, картонные макеты не могут стрелять.
На выставке военной техники в Абу-Даби украинское КБ
"Луч" показало макеты и концепции противокорабельных комплексов
наземного базирования и пусковую ракетную установку. Сейчас Киев работает над созданием
ракетного вооружения наземного, воздушного и морского базирования, чтобы иметь
возможность наносить удары по территории Крыма и акватории Черного моря, сообщил
замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.
Эксперт надеется, что в скором будущем Украина получит
возможность наносить удары по российской военной группировке в Крыму, а в
случае морской блокады прорвать ее. Такие мысли посещали украинских политиков и
военных еще пять лет назад после воссоединения Крыма с Россией.
Киев даже проводил учения в Черном море, пытаясь напугать
российских военных своими ржавыми кораблями. В Сети не раз появлялась
информация о том, что украинские диверсанты-подводники с боевыми дельфинами
готовятся атаковать побережье Крыма.
Прошлой осенью США подарили Украине два списанных военных катера,
построенных в 80-е годы. Но выяснилось, что своим ходом они не могут дойти до
Черного моря и американские власти предложили Киеву выложить десять миллионов
долларов для их ремонта.
Эксперты говорят, что американский подарок обернется для
Украины новыми проблемами. Если катера, в конце концов, доберутся до украинских
берегов и военное командование решит использовать их для очередной провокации у
Крымского моста, то закончиться все может трагически: корабли утонут, не дойдя
до Крымского моста.