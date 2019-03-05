Известная певица разместила в своем микроблоге фотографию, которая не на шутку напугала пользователей. Теперь поклонники всерьез беспокоятся о здоровье Ольги Бузовой.

Известная певица разместила в своем микроблоге фотографию, которая не на шутку напугала пользователей. Теперь поклонники всерьез беспокоятся о здоровье Ольги Бузовой.На снимке звезда позирует на фоне спортзала в черном топе, спортивных штанах и кроссовках. В подписи к посту телеведущая рассказала, что активно готовится к предстоящим концертам, и напомнила, какие города она посетит со своей командой в рамках тура. "Прогнали с парнями всю программу шоу "Принимай меня". Скоро ворвемся в ваши города с большой сольной программой. С нетерпением жду встречи с вами!", – написала исполнительница.Пока одни пользователи желали удачи на будущих выступлениях, другие заметили, что певица выглядит очень худой, и посоветовали ей набрать несколько килограммов. "Оленька, прекращайте себя подвергать таким нагрузкам! Вы очень похудели! Вы слишком много работаете. Здоровье должно быть на первом месте", "Ты выглядишь, как анорексичка высохшая", "Что ты творишь? Ты скелет уже! Кушай!", "К анорексии один шаг", – отмечали они.Некоторые комментаторы заподозрили, что знаменитость просто сильно втянула живот. "А зачем так живот втягивать?", "И так худая, куда еще втягивать живот?", "Зачем живот так сильно втягивать?", – интересовались подписчики. "Smart-фитнес от Бузовой: просто втяни живот!", – с иронией написал один пользователь.