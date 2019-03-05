Злоумышленница неоднократно предоставляла принадлежащую ей квартиру наркозависимым гражданам...

Оперативники ОМВД России по Пресненскому району совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО задержали организатора притона для потребления наркотических средств.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в квартире одного из домов на улице Анны Северьяновой организован наркопритон.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по вышеуказанному адресу задержали подозреваемую – 34-летнюю москвичку. Злоумышленница организовала содержание наркопритона: она неоднократно предоставляла принадлежащую ей квартиру наркозависимым гражданам. В квартире находились предметы, используемые для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ.В результате проведенного осмотра жилого помещения полицейскими обнаружены и изъяты шприцы, чайные ложки со следами вещества, а также сверток из полимерного материала с веществом, которое согласно справке об исследовании содержит психотропное вещество – амфетамин.Также в квартире находились граждане, которые ранее привлекались к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60