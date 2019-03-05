Компания Oppo представила смартфон F11 Pro, относящийся к средней ценовой категории. Обладая бесчелочным экраном и выдвигающейся из корпуса камерой, новинка предваряет будущую линейку китайского производителя. Предположительно, так же — по крайней мере, с лицевой стороны — будет выглядеть и следующий флагман Oppo — OnePlus 7.

Компания Oppo представила смартфон F11 Pro, относящийся к средней ценовой категории. Обладая бесчелочным экраном и выдвигающейся из корпуса камерой, новинка предваряет будущую линейку китайского производителя. Предположительно, так же — по крайней мере, с лицевой стороны — будет выглядеть и следующий флагман Oppo — OnePlus 7.По спецификациям, хотя и немного более скромным, новый аппарат Oppo близок к V15 Pro. F11 Pro располагает 6,54-дюймовым экраном 1080p (с видимым "подбородком", зато без "родинок" в углу, "челок" и других вырезов), чипом MediaTek Helio P70, 4/6 гигабайтами оперативной памяти, и батареей на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 3.0.На "спинке" смартфона разместился емкостной сканер отпечатков пальцев. Никуда не делись 3,5-мм аудиоразъем для наушников и microUSB-порт, хотя сегодня уже считаются пережитками прошлого."Выпрыгивающая" фронтальная камера расположена строго по центру корпуса (говорят, что у OnePlus 7 она будет находиться в углу). 16-мп объектив занимает меньше места, чем 48-мп фотомодуль в Vivo V15 Pro, а по бокам прозрачен. Как говорят в Oppo, это делает смартфон, дизайн которого был "вдохновлен янтарем", "похожим на флакон духов, готовый к открытию".F11 Pro позволяет снимать блокировку "по лицу", однако без функции 3D-сканирования, как у модели Find X. Используется менее безопасное решение на основе одной лишь камеры.Стоимость F11 Pro будет уточнена позднее. В Oppo сказали, что первой новинку начнут продавать в Индии. Затем она появится в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.