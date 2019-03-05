Индийскую подлодку обнаружили ночью 5 марта ВМС Пакистана. Они предотвратили ее вхождение в пакистанские территориальные воды. Пакистанские моряки вынудили подложку сопредельной страны уйти восвояси, заявил представитель военно-морских сил Пакистана.

Индийскую подлодку обнаружили ночью 5 марта ВМС Пакистана. Они предотвратили ее вхождение в пакистанские территориальные воды. Пакистанские моряки вынудили подложку сопредельной страны уйти восвояси, заявил представитель военно-морских сил Пакистана.При этом он подчеркнул, что на прицел индийскую субмарину пакистанцы не брали. Это второй случай с 2016 года, когда индийская подводная лодка пыталась незаметно пройти в территориальные воды Пакистана, напоминает РИА Новости. Дели информацию о подлодке никак не прокомментировал.Отношения между Индией и Пакистаном обострились после атаки смертника на колонну военизированной полиции на севере индийского штата Джамму и Кашмир 14 февраля. Жертвами самоподрыва террориста стали 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Глава этой группировки Масуд Азхар находится в Пакистане, как считают в Дели.Поэтому Дели обвинил Исламабад в поддержке террористических формирований. Теракт поставил две страны на грань конфликта. Страны обменялись бомбардировками по линии разграничения в Кашмире, а также самолеты ВВС двух стран вступили в воздушный бой. Один МиГ-21 индийских ВВС был сбит. Его пилота передали Дели. Две крупные страны региона удерживает от полноценного военного конфликта только наличие у обеих сторон ядерного оружия. По ядерным потенциалам Индия и Пакистан практически равны.