Последние выходки Петра Порошенко заставили всерьез задуматься о дееспособности президента Украины. Известный психиатр уверен, что украинский лидер страдает расстройством личности.

Последние выходки Петра Порошенко заставили всерьеззадуматься о дееспособности президента Украины. Известный психиатр уверен, чтоукраинский лидер страдает расстройством личности.Вспыльчив, не всегда контролирует свои эмоции, иррационален,временами даже недееспособен. Так определил поведение Петра Порошенко украинскийпсихиатр, профессор Сергей Шепетько. После анализа череды выходок президентаУкраины доктор медицины пришел к заключению, что глава государства можетстрадать пограничным психическим расстройством личности.Это, возможно, объясняет поведение во времяего предвыборных митингов, которое обсуждает вся Незалежная. На одном из нихукраинский лидер, недовольный вопросм избирательницы, ударил девушку по лицу. ВЗапорожье он сорвал шапку с местной жительницы и бросил в нее головной убор.Кроме того, Порошенко с улыбкой садиста со всего размаха хлопнул по плечумужчину, а затем ущипнул его за нос.А в Одесской области, во время заседания Советарегионального развития, сидел на сцене в обнимку с пятилитровойпластиковой бутылкой. Украинский президент пояснил, что в таре чистая вода -однако украинцы, зная пристрастие своего лидера к алкоголю, решили, что вбутылке все же водка или самогон.У , безусловно, стресс. Он мечтает о второмпрезидентском сроке – при этом его рейтинг за месяц до выборов стремится кнулю. По мнению доктора Шепетько, на этом фоне у Порошенко мог обостритьсясахарный диабет. В стрессовой ситуации эта болезнь может давать осложнения,связанные с психическими расстройствами, приводит слова медика .