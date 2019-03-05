В Кремле не считают проблему косаток в Приморье решенной. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию с косатками из китовой тюрьмы возьмет под особый контроль управление президента.

В Кремле не считают проблему косаток в Приморье решенной. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию с косатками из "китовой тюрьмы" возьмет под особый контроль управление президента, передает телеканал "Россия 24".В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами "китовой тюрьмой", находятся 11 нелегально выловленныхдля продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело."Проблему нельзя считать закрытой, и мы не считаем ее закрытой. Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься контрольное управление президента. Тема будет взята под особый контроль этого подразделения администрации президента. Мы знаем, что там обозначились разные точки зрения, в том числе и точки зрения ученых относительно того, могут ли животные выжить в условиях дикой природы после того, как они содержались в неволе. Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что они смогут и что их нужно до потепления выпускать. Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные, если их выпустить, будут обречены на смерть. Это, безусловно, чуть-чуть затрудняет процесс решения, но де-факто ситуация не разрешена. Поэтому мы будем очень внимательно наблюдать", — сказал Песков.22 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбуморских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье.В Минприроды России сообщили о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных. Косатки и белухивключены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился ссерьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.28 февраля в Центре общественных связей ФСБ проинформировали, что пограничное управление ФСБ по Приморскому краю привлекло к административной ответственности ряд организаций за плохое содержание косаток и белух под Находкой, а официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной 1 марта заявил, что ведомство держит под своим контролем ситуацию с морскими животными, находящимися в центре передержки.В свою очередь в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 1 марта сообщили, что сформулировали ряд предложений по решению судьбы животных из"китовой тюрьмы" в Приморье и направят их Путину, при этом отметив, что "однозначной позиции ученых пока нет" и что "объективно надо признать, чтонет и практического опыта выпуска таких животных, тем более в таком количестве". Также в Минприроды назвали крайне сложной ситуацию вокругкосаток и белух, "хотя все понимают, что из "китовой тюрьмы" животных надо освобождать".