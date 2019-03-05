Стало известно о состоянии Александра Пескова. Мужчина попал в больницу, и теперь в реанимации после хирургического вмешательства.

Стало известно о состоянии Александра Пескова. Мужчина попал в больницу, и теперь в реанимации после хирургического вмешательства.Вначале директор популярного комедийного актера, пародиста Александра Пескова Александр Волокин утверждал, что артист лег в больницу на плановый осмотр. "Чтобы выглядеть в норме, просто прокапать, обследоваться, ничего страшного. Это у него с поджелудочной связано. Два года назад мы там обследовались и вот запланировали повторно, окошечко появилось, легли, ничего страшного. Денька на два", – говорил журналистам Волокин.Однако ситуация, по всей видимости, оказалась куда серьезнее, чем ожидалось. Теперь выяснилось, что Александр Песков перенес серьезную операцию на поджелудочной железе и находится в реанимации, передает . "Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов", – отметил официальный представитель артиста.В итоге, концерт, который был намечен в культурном центре "Салют" в Москве на 8 марта, планируется перенести на 12 апреля. Причем это не окончательная дата, пояснил Александр Волокин. Все будет зависеть от состояния здоровья пародиста.