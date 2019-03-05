Выступление Дональда Трампа на конференции консервативных активистов вызвало резкое недовольство западных СМИ. На телеканале CNN, который американский президент назвал рассадником фейковых новостей, предположили, что речь для него писал сам Владимир Путин.

Выступление Дональда Трампа на конференции консервативныхактивистов вызвало резкое недовольство западных СМИ. На телеканале CNN, который американский президент назвал "рассадником фейковых новостей", предположили, что речь длянего писал сам Владимир Путин.Дональд Трамп в своей речи в штате Мэриленд прибегал к приемам,которые обычно применяет президент России Владимир Путин. Так решилижурналисты, недовольные, в частности, тем, что американский лидер сноваупомянул о них в негативном ключе.Расследование якобы существующей связи с Кремлемдлится уже несколько лет. Однако никаких доказательств предполагаемого сговораамериканского президента с Москвой так и не представлено. Трампкоснулся в своей речи и расследования, которое проводит прокурорМюллер, отметив, что работа комиссии не движется, и назвав всеобвинения "бредом".По мнению юриста и медиакритика Лайонела, американскиежурналисты одержимы идеей связи с Кремлем. Из-за этого они незамечают действительно важные темы, которые президент США поднял в своей речи, передаетВыступление на конференции консервативных активистов2 февраля длилось более двух часов. Президент США позволил себе существенныеотступления от протокола. Выходя на сцену, он обнял выставленный возлекулис американский флаг. А в своей речи часто передразнивал оппонентов. Крометого, Трамп предсказал свою победу на президентских выборах в США в 2020 году, заверив, что консерваторы выступят еще лучше.