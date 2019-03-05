Популярная телеведущая прокомментировала слухи о романе с рэпером Гуфом. Алена Водонаева подтвердила, что действительно состоит в близких отношениях с музыкантом.

Популярная телеведущая прокомментировала слухи о романе с рэпером Гуфом. Алена Водонаева подтвердила, что действительно состоит в близких отношениях с музыкантом.Пользователи уверены, что модель перестала испытывать серьезные чувства к своему супругу Алексею Косинусу и начала встречаться с хип-хоп-артистом. Звезда решила прервать длительное молчание и наконец ответить всем поклонникам. Она отметила, что действительно близко общается с рэпером на протяжении нескольких лет, однако их связывает только дружба.Алена Водонаева также в шутку поинтересовалась, почему поклонники выбрали именно Гуфа, ведь сейчас на рэп-сцене много симпатичных и молодых исполнителей. "Знаете, как я привыкла к таким сплетням. Почему именно Гуф? Мы с Лехой, конечно, дружим. Договорились на днях встретиться, после этого бреда, хотя бы списались. Ну, я вот думаю, приписали бы мне кого-то помоложе, рэпера Face, например. Он симпатичный хотя бы", – передает слова телеведущей .Напомним, поводом для слухов стала откровенная фотография, на которой музыкант запечатлен с новой избранницей, которая пожелала скрыть лицо. Однако пользователи обратили внимание на родинки женщины и предположили, что новой возлюбленной Гуфа могла стать или Алена Водонаева. Если участница "А’Студио" сразу отвергла все сообщения, то телеведущая длительное время не давала никаких комментариев.