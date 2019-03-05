Под Мурманском сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали машину с двумя тоннами краба. Его стоимость оценивается в 12,8 миллиона рублей.

Под Мурманском сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали машину с двумя тоннами краба.Пограничники остановили грузовую "ГАЗель" на трассе Мурманск — Заполярный. За рулем сидел житель поселка Никель Мурманской области. В ходе досмотра автомобиля обнаружено 1794 секции камчатского краба, общим весом 1,9 тонны. Его стоимость оценивается в 12,8 миллиона рублей.Вся незаконно добытая продукция и машина изъяты, сообщает ТАСС. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.