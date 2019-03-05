Рита Дакота рассказала, что больше не может говорить откровенно. Певицу затравили недоброжелатели.

Рита Дакота рассказала, что больше не может говоритьоткровенно. Певицу затравили недоброжелатели.Вокалистка отметила, что перестала быть тем человеком, которыйподнимает острые темы, интересные вопросы и пишет философские тексты. РитаДакота боится выражать свое мнение.Она смертельно устала от критикиинтернет-обывателей. "Потому что самоечастое, что я слышу в свой адрес от хейтеров это "**** (надоела. – прим. ред.) ныть", – написала Дакотав личном Instagram.Теперь звезда старается меньше говорить о том, что еедействительно беспокоит. Она не хочет быть занудой в глазах общественности."Я на полном серьезе боюсь показать вам новую песню, потомучто она снова "о том же" и снова я "**** ныть". И я решила не записывать ее.Представляете. На полном серьезе, я отменила релиз "Не умеешь любить", потомучто устала от хейта и берегу свой маленький хрупкий мирок, заботливо склеенныйпо осколочкам, защищаю его как могу", – продолжила вокалистка.Также Рита добавила, что не хочет ассоциироваться у слушателяс образом вечной жертвы. Она явно не такая. Дакота отметила, что многиепринимают ее искренность как слабость, а "любоетворческое выражение искренности – нытьем". Поэтому артистка решила невыпускать композиции, которые могут быть расценены, как жалобы на жизнь, атакже не писать "длинные философские посты".