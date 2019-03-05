Рита Дакота рассказала, что больше не может говорить
откровенно. Певицу затравили недоброжелатели.
Рита Дакота рассказала, что больше не может говорить
откровенно. Певицу затравили недоброжелатели.
Вокалистка отметила, что перестала быть тем человеком, который
поднимает острые темы, интересные вопросы и пишет философские тексты. Рита
Дакота боится выражать свое мнение.
Она смертельно устала от критики
интернет-обывателей. "Потому что самое
частое, что я слышу в свой адрес от хейтеров это "**** (надоела. – прим. ред.) ныть", – написала Дакота
в личном Instagram.
Теперь звезда старается меньше говорить о том, что ее
действительно беспокоит. Она не хочет быть занудой в глазах общественности.
"Я на полном серьезе боюсь показать вам новую песню, потому
что она снова "о том же" и снова я "**** ныть". И я решила не записывать ее.
Представляете. На полном серьезе, я отменила релиз "Не умеешь любить", потому
что устала от хейта и берегу свой маленький хрупкий мирок, заботливо склеенный
по осколочкам, защищаю его как могу", – продолжила вокалистка.
Также Рита добавила, что не хочет ассоциироваться у слушателя
с образом вечной жертвы. Она явно не такая. Дакота отметила, что многие
принимают ее искренность как слабость, а "любое
творческое выражение искренности – нытьем". Поэтому артистка решила не
выпускать композиции, которые могут быть расценены, как жалобы на жизнь, а
также не писать "длинные философские посты".